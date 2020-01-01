Aragon Network是一個由代幣控制的數字管理組織，目標是打造個可以讓任意組織、企業家和投資人高效安全協作，並且沒有技術漏洞和惡意參與方的生態系統。Aragon Network的鏈上組織將會使用Aragon Core進行搭建，它是由一個Solidity語言的去中心化自治組織（DAO）和網頁端去中心化應用（DApp）組成。一開始，Aragon Core會專注於資本化的公司類組織，但它的模組化功能也足夠適應其他種類的組織。