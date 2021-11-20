AntEx 是一個去中心化的金融生態系統，為「開發者、項目所有者和社區」提供全面的解決方案，每個產品都有突出的改進。AntEx 生態系統側重於： 金融支付網關的變化和改進。構建與 VND 法幣具有相同價值並得到大多數合法組織支持的 VNDT 穩定幣。加密資產管理和 NFT 初創企業孵化器 DEX - 去中心化交易所 構建和提供區塊鏈平臺 AntEx 生態系統的長期願景和使命：成為「開發者、項目所有者和社區」最方便、最優化和最安全的平臺。