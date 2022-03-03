Amplify的使命是通過數字資產投資者的參與，為中小企業提供可持續的替代性融資方式。 Amplify相信，通過去中心化金融（DeFi），我們可以在中小企業和社區投資者之間建立起雙贏的B2B2C關係，實現各方的需求，建立一個可持續的高效經濟。