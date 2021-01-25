AME Chain 是世界上第一個使用量子安全來保護其密碼學的量子區塊鏈——加密、散列和數字簽名。其他區塊鏈使用偽隨機數 (PRN) 進行這些操作，而 AME Chain 使用從基於激光的量子源生成的量子隨機數 (QRN)。