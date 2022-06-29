Alyattes已被创建为一个面向解决方案的代币，用于解决加密货币的现有问题，并由6个主要的不同平台组成。最大总供应量的65%被锁定在SC，用于PoS和PoA挖矿，预计在未来5年内。 ALYA提供100%的去中心化绿色采矿，幷包括一个独特的反向减半计划，以保持采矿者的利润。 Alya团队的目标是围绕ALYA代币建立一个生态系统，以增加更多的使用场景，如ALYA钱包、AlyaFinance、AlyaFun、ALYA Swap、ALYA Ex和ALYA Trading。 ALYA代币对每笔交易（买入/卖出）征收5%的税--2%分配给持有者--2%燃烧--1%给ALYA关怀基金会。