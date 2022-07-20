Aktio 币是一种去中心化的点对点加密资产，用作多资产交换和结算 Akt.io 平台内外的多部门国际交易的数字货币。 Akt.io 平台提供了一个一体化的财富管理和支付平台，允许用户通过对传统市场、货币或加密资产的部分投资来产生被动收入并使其投资组合多样化，然后可以使用第一张财富卡无缝清算投资组合中的所有资产。