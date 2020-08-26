Akropolis(AKRO)的目標是構建一個區中心化的金融網絡協議。在協議中，會員制的金融組織可以通過這個不依賴政府、銀行和其他傳統金融機構的分佈式網絡為大眾提供基礎的金融服務（如儲蓄、投資、社會保險等等）。