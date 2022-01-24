Akitavax是一個由社區驅動且基於meme的加密貨幣項目，在技術上採取與其他meme幣不同的方法。Akitavax不是被作爲一個普通的meme代幣項目而創建的；所有關於項目的關鍵決定都是由創始人做出的，但它是作爲一個社區meme代幣項目而創建，旨在讓所有愛好者能參與到我們的社會和藝術運動中來。