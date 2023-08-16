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AICORE
AICORE 是 BullBear AI 生态系统中的一种创新代币。它由燃烧的 AIBB 代币生成。AICORE 用于促进 AIBB 的发展，也可用于玩 AIGAME、买卖 Exclusive NFT，使用 AICHAIN Layer-2 中的交易费。
概况
币种名称
AICORE
发行时间
--
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发行价格
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