Loot 是一個鏈上產生和存儲的隨機冒險者裝備，它是一個社區驅動的 NFT 項目。Adventure Gold （AGLD）是社區發起的 Loot Project 治理代幣，Loot NFT 持有者可以申領 1 萬枚 AGLD，目前 AGLD 已經發放完畢。