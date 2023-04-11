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AGI
Delysium 致力于构建一个让 10 亿人和 1000 亿 AI 虚拟人在区块链上共同生存的虚拟世界。 这些虚拟人不仅可以是我们自己的数字化身，也可以是我们的同伴和非玩家角色（NPCs）；他们会穿梭于 Delysium 生态中的不同场景，包括游戏、社区、媒体平台等等。基于去中心化发行结构的首个AAA级游戏已经登陆Epic游戏平台。
概况
币种名称
AGI
发行时间
--
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发行价格
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发行总量
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