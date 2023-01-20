SingularityNET是一个由区块链驱动的平台，由于其全球可访问的人工智能市场，任何人都可以轻松 "创造、分享和货币化 "人工智能服务。 通过SingularityNET市场，用户可以使用该平台的原生实用代币--AGIX，浏览、测试和购买大量的人工智能服务。此外，该市场代表了人工智能开发者可以用来发布和销售他们的人工智能工具，并轻松跟踪他们的表现。 SingularityNET背后的团队率先开发了一种被称为索菲亚的人工智能，它被描述为 "世界上最有表达能力的机器人"。SingularityNET的目标是使Sophia能够完全理解人类语言，并继续开发 "OpenCog"--一个人工智能框架，希望最终能够达到被称为 "高级通用智能 "的状态，即人类水平的人工智能（或更高）。