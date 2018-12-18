AERGO是一個開源式平臺，企業能夠在無信任和分佈式IT生態系統上共用數據，構建創新的應用程式和服務。AERGO代幣具有實用性，在AERGO平臺上運行。旨在服務於AERGO平臺的不同功能。AERGO代幣是AERGO生態系統內的交換媒介。