Adadex (ADEX) 是一个去中心化的人工智能服务网络，可通过区块链基础设施访问。开发人员和开发人员可以在 Adadex metaverse 区域发布他们的服务，任何可以连接互联网的人都可以使用它们。开发人员可以使用原生 ADEX 代币通过使用他们的服务来赚钱。