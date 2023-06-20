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ADEX
Adadex (ADEX) 是一个去中心化的人工智能服务网络，可通过区块链基础设施访问。开发人员和开发人员可以在 Adadex metaverse 区域发布他们的服务，任何可以连接互联网的人都可以使用它们。开发人员可以使用原生 ADEX 代币通过使用他们的服务来赚钱。
概况
币种名称
ADEX
发行时间
--
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发行价格
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200,000,000
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