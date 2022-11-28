Across 是一種跨鏈橋接解決方案，支持快速、安全和具有成本效益的傳輸。 它依賴於一組去中心化的中繼器來滿足用戶從 EVM 到 EVM 網絡的存款請求。 中繼資金由以太坊上單個池中的流動性提供者提供保險，退款通過 UMA Optimistic Oracle 處理。