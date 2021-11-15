AcknoLedger 渴望成為一個全球聯盟，在所有元界和遊戲 NFT 之間無縫映射、貨幣化和分發 Web 3.0 數字資產AcknoLedger 設想成為 WEB 3.0 數字資產的神經系統。AcknoLedger 適用於 M2D 模型。Mapp - 貨幣化 - 分發。映射資產 - 對來自遊戲、元界和市場的所有 NFT 進行索引，以便收集者可以利用洞察力並做出信息豐富的決策。 資產貨幣化 - 幫助現有的 WEB2.0 和 WEB3.0 內容平臺通過我們的渠道和 API 將內容和 NFT 貨幣化分發資產 - 通過跟蹤映射互操作性跨多個元宇宙營銷和分發內容，並為企業和零售商探索貿易機會。 AcknoLedger 是 WEB3.0 Gaming 和 Metaverses 的網關。