Alchem（ACH）2018年（ACH）成立於一個支付解決方案的新加坡，他們為全球支付支付，商戶、者和機構連接法人。提供簡單的區塊鏈系統與加密貨幣的連接，更容易通過更容易與支付，網絡訪問。 Binance、Shopify、NIUM等行業領導者的高度支付合作，與多萬個建立了接觸支付，如今，Alchemy Pay在70多個國家擁有300個國家的支付2個代幣。 ACH是以太坊區塊鏈牙的ERC20。