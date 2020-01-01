Angry Bulls Club (ABC) 项目最初是一个基于多链的 PFP NFT，同时支持 Polygon 和 Klaytn。 通过将De-Fi嫁接到元界P2E NFT上，将一种新的De-Fi方式与现有的P2E NFT平台结合起来，打造一个包含NFT的平台。 在项目中，我们希望实现一个可以增加用户数字资产价值的生态系统。 Angry Bulls Club (ABC) 还在平台上提供以重要IP“Angry Bulls”NFT为核心的ABC NFT拥有的用户DAO和粉丝群以及基于NFT的游戏，并将开展基于NFT的各种附加业务和合作。