ALL.ART 協議定義了升級後的 NFT 標準，其中包含嵌入式許可權利和根據行業需求製作的附加元數據，這些元數據存儲在鏈上，解決了當前概念的一個主要缺點，並為全球範圍內的 NFT 採用打開了大門，此標準被稱為 NFT-PRO。