Moon Rabbit 是一種基於 Substrate 的分佈式基礎設施，支持在任何區塊鏈之間進行任何類型的數據或數字資產傳輸，提供完全的互操作性和可擴展性。它允許任何人通過獨特的功能（區塊鏈、DeFi 協議、NFT、電子競技、Web3 dApp、加密貨幣等）啓動自己的司法管轄區。