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3Kingdoms Multiverse
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3KM
Three Kingdom's Multiverse（"3KM"）是NFTs和区块链驱动的、基于三方故事的 "玩赚 "游戏。 你可以通过清除阶段来获得代币奖励，同时收集巨大的故事、英雄和物品。拥有大约370种不同的攻击、防御、恢复、辅助和魔法英雄组合，你可以享受到用户之间惊心动魄的竞争，收集和强化每种英雄类型的专门装备，完成更强大的团队组合，享受游戏。 3KM等待你的是各种PvE和PvP的基本内容，包括任务模式、一对一比赛和职业战，以及有吸引力的代币补偿。
概况
币种名称
3KM
发行时间
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