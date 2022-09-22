3air 是世界上第一个基于区块链的平台，其目标是为下一个十亿人带来宽带连接和金融包容性。 使用专有技术，3air 为用户提供价格合理、高速且稳定的宽带互联网、数字电视和 IP 电话。 连接后，3air 的区块链平台使用户能够轻松访问数字服务、身份管理、支付、信用额度建立和小额贷款，从而实现财务独立。