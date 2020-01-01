MOON是一款人工智能驱动的终极游戏，您可以在月球上探索、殖民并创造一个繁荣的文明！ MOON是在binance区块链上开发的，与NASA和SpaceX宇航员合作，是一款互动游戏，将带您进行一次世外桃源般的冒险，提供大量的机会来建立企业、组建社区、参与社会和政治活动，所有这些都将在迷人的月球景观中进行。