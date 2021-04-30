1MlnNFTs.com 是一個基於智能合約的web3平臺，搭建在以太坊區塊鏈上，擁有1000x1000像素的網格。每個像素的位置都是一個 ERC-721 NFT 通證。用戶將有機會購買、售賣、租賃並在任意一條內部鏈接中創造任意圖片。