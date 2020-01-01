MicroCreditToken（MCT）平台旨在将区块链技术纳入基于纯粹社会事业的小额信贷运营中，社会投资者将选择为社会事业做出贡献。快乐主义的实践将在世界各地传播，同时通过这种方式减轻各种形式的贫困。 MCT (MicroCreditToken) 区块链项目由 MCT Crypto Asset and Technology GmbH 运营，该公司在瑞士获得许可，TISVA 是该公司的股东。