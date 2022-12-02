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如何购买MetaX（X1）教程

如何购买MetaX（X1）教程

更新：2022-12-02 15:07:02

想要了解如何购买加密货币？不知从何着手？别担心！MEXC 提供您一系列的方式。您可以随时随地通过MEXC轻易地以最低价格和最高安全性购买MetaX（X1）。立即了解如何通过 MEXC 交易及程序购买MetaX（X1)。

1

通过网站或是程序，在 MEXC 加密货币交易免费创建一个账号来购买MetaX币。

您的 MEXC 账号是购买加密货币最简易的管道。在您可以购买MetaX（X1）之前，您需要开通账号并通过KYC（身份认证）。

2

选择您要如何购买MetaX（X1）加密代币。

点击 MEXC 网站导航左上角的“买币”来显示您所在地区的可用方法。

为了更顺畅的交易，您可以考虑购买类似 USDT 的稳定币，再使用其稳定币在现货交易所购买{{vcoinNameFull}}（{{vcoinName}}）。

为了更顺畅的交易，您可以考虑购买类似 USDT 的稳定币，再使用其稳定币在现货交易所购买MetaX（X1）。

（1）信用卡/借记卡购买

如果您是一名新用户，这是购买MetaX（X1）最简易的方式。MEXC 支持使用 Visa 和 Mastercard 付款。

（2）P2P/OTC 交易

使用 MEXC 点对点服务直接向其他用户购买MetaX（X1）。我们为全球提供最优质的服务和支持。所有订单和交易均受托管和 MEXC 保护。

（3）跨境银行转账

通过 SWIFT、Wire、PIX 和 ACH 立刻免费存入 USD，并通过现货交易购买MetaX 。

（4）第三方支付

MEXC提供多种支付服务，包括Simplex、Banxa、Mercuryo等，让您获得最佳的现货交易来购买MetaX。

3

保存或在 MEXC 使用您的MetaX（X1）。

购买了加密货币后，您可以将其保存在您的 MEXC 账户钱包中，或通过区块链转移将其发送到其他地方。您也可以交易其他加密货币或将其质押在 MEXC 收益产品上以获得被动收入（MX Defi、Staking、阳光普照）。

为了更顺畅的交易，您可以考虑购买类似 USDT 的稳定币，再使用其稳定币在现货交易所购买{{vcoinNameFull}}（{{vcoinName}}）。

想要密切关注币价？到我们的现货交易所，把您喜爱的币种配对添加到书签中。

MetaX（X1）详情MetaX（X1）详情

$1.5201 USD

快速安全购买类似MetaX的加密货币。在 MEXC，您可以使用信用卡或其他支付方式购买加密货币，或于跨市场的各种加密货币之间进行交易，包括如期货、永续合约和期权的现货和衍生品。

MEXC：完美的交易平台MetaX（X1）

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快速安全地购买类似X1的加密货币。在 MEXC，您可以通过信用卡、跨境银行转账（SWIFT）、P2P 交易和第三方支付（Simplex、Banxa、Mercuryo）购买加密货币或于跨市场的各种加密货币之间进行交易，包括现货和衍生品如期货、永续合约和期权。

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