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选择您要如何购买ATOM 4X Short（ATOM4S）加密代币。

点击 MEXC 网站导航左上角的“买币”来显示您所在地区的可用方法。

为了更顺畅的交易，您可以考虑购买类似 USDT 的稳定币，再使用其稳定币在现货交易所购买ATOM 4X Short（ATOM4S）。

（1） 信用卡/借记卡购买

如果您是一名新用户，这是购买ATOM 4X Short（ATOM4S）最简易的方式。MEXC 支持使用 Visa 和 Mastercard 付款。

（2） P2P/OTC 交易

使用 MEXC 点对点服务直接向其他用户购买ATOM 4X Short（ATOM4S）。我们为全球提供最优质的服务和支持。所有订单和交易均受托管和 MEXC 保护。

（3） 跨境银行转账

通过 SWIFT、Wire、PIX 和 ACH 立刻免费存入 USD，并通过现货交易购买ATOM 4X Short 。

（4） 第三方支付

MEXC提供多种支付服务，包括Simplex、Banxa、Mercuryo等，让您获得最佳的现货交易来购买ATOM 4X Short。