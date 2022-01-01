常见问题

ETH 2.0是什么？ ETH 2.0是ETH发展四阶段："前沿"（Frontier）、"家园"（Homestead）、"大都会"（Metropolis）和"宁静"（Serenity）中的最后一个阶段。前三个阶段是ETH 1.0时期，而第四阶段ETH1.0正式升级为ETH 2.0，将从PoW工作量证明共识机制升级为PoS权益证明机制。

为什么需要进行ETH 2.0升级 1、提高可扩展性 ETH1.0每秒仅支持15个左右的事务。而ETH2.0升级后最终将被划分为64（将来可能会更多）个分片，理论上可以使网络每秒完成达上千甚至上万笔交易。ETH2.0解决了主网运算能力过于集中的问题，并进一步提高了可扩展性。

2、环境可持续性 ETH现阶段仍是使用较为主流的PoW工作量证明共识机制来运行及维护网络安全，PoW模式虽然在确保安全性和去中心化程度上具有一定的优势，但对于维护网络安全的节点付出的代价却是昂贵的。最终只有一个节点会找到正确的哈希值，获得记账权和奖励，但全球所有参与其中的节点却都付出了大量的算力和电力，这样的模式不仅效率低且对于环境资源而言是一种浪费。而升级为PoS权益证明共识机制后，ETH将不再依靠大量的算力和电力来维护、运行网络，而是依靠持币权益验证的方式来创建链上的区块和交易。

ETH2.0的发展路线图 和ETH 1.0一样，ETH 2.0也将分为几个阶段进行。其中最重要的是前三个阶段：阶段0、阶段1、阶段2。

阶段0：信标链 阶段0将在ETH 2.0网络中引入信标链（Beacon Chain），信标链是一条全新的区块链，承担着让验证者参与质押系统从而运行维护网络的职能，是ETH 2.0生态系统的命令和控制中心。 这一阶段的ETH 2_0网络不支持智能合约、资产转移等功能，仅支持运行验证程序，所以在该阶段用户将无法把其资产转入交易所中。

阶段1：分片 阶段1的目标主要是分片链的整合，在此阶段ETH 1.0将与ETH 2.0进行合并。分片链是ETH网络的一种扩容机制，即将ETH区块链拆分成64条不同的链，将数据处理任务分配给许多节点，使其并行处理。每条分片链都像是ETH网络拥堵的主干道的分流车道，使得网络处理能力显著提升，带来更高的吞吐量。查看分片路线图。

阶段2：执行 阶段2目前的定义及功能仍在积极探索中，已知的有：阶段2将全面完善分片功能，每个分片将管理基于eWASM的（ETH WASM）虚拟机（EVM），兼容智能合约，并支持转账、提现、跨分片转账等功能，完成ETH1.0和ETH 2.0的合并，彻底结束使用PoW工作量证明共识机制。

图片来源：https://eth2.ethereum.cn/

eWASM（ETH WASM）是ETH2.0针对以太坊虚拟机（EVM）本身引起的瓶颈问题的解决方案。以太坊虚拟机负责ETH网络的内部状态及其所有计算，对执行任务的速度和整体网络的可用性有重大影响。而eWASM是W3C社区组开放标准指令集，由Google, Microsoft, Apple等顶尖工程师开发，它支持C/C++等传统编程语言和64位数据处理，能够提高网络处理速度和吞吐量，提升安全性和可用性。