Chi tiết ảnh chụp nhanh
Sự kiện đã kết thúc
Đã hoàn thành thanh toán. Nếu bạn đã cam kết thành công vào sự kiện này, vui lòng đi đến trang Lịch sử phần thưởng để kiểm tra chi tiết phần thưởng và truy cập tài khoản Spot để xem đã nhận được token airdrop chưa!
Cơ chế cấp bậc MX
|Cấp độ sự kiện
|Điều kiện nâng cấp cấp độ
|Hệ số cam kết
|V1
|25 ≤ Nắm giữ MX ≤ 500,000
|1
|V2
|Giới thiệu 1 người dùng hợp lệ
|1.5
|V3
|Giới thiệu 2 người dùng hợp lệ
|1.55
|V4
|Giới thiệu 3 người dùng hợp lệ
|1.6
|V5
|Giới thiệu 4 người dùng hợp lệ
|1.65
|V6
|Giới thiệu 5 người dùng hợp lệ
|1.7
|V7
|Giới thiệu 6 người dùng hợp lệ
|1.75
Mô tả quy tắc
Cam kết càng nhiều token MX trong sự kiện và giới thiệu thành công càng nhiều bạn bè, hệ số cam kết của bạn sẽ càng cao và phần thưởng sẽ càng hấp dẫn.
Ví dụ: Giả sử có hai người dùng tham gia sự kiện là A và B.
A cam kết 2,999 MX và không có người được giới thiệu hợp lệ, vì vậy hệ số cam kết là 1.
B cam kết 3,000 MX và có 2 người được giới thiệu hợp lệ, vì vậy hệ số cam kết là 1.55.
Tính toán phần thưởng của A:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Tính toán phần thưởng của B:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Tổng số token
10,000,000,000 1R0R
Loại token
ERC-20
Tổng số airdrop
50,000 USDT
Số phiếu bầu
25 MX - 500,000 MX
2. Giá của dự án bạn bỏ phiếu có thể biến động đáng kể do điều kiện thị trường hoặc các lý do tương tự khác.
3. Bạn có thể không rút được toàn bộ hoặc một phần quyền tham gia vào dự án do công nghệ cơ bản của dự án hoặc các lý do liên quan đến MEXC.
4. Nếu một người dùng đầu tư tích lũy hơn 100,000 MX thông qua nhiều tài khoản, các tài khoản liên quan có thể kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro của sàn. Vui lòng tiến hành cẩn trọng.