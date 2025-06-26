Mô tả quy tắc

Cam kết càng nhiều token MX trong sự kiện và giới thiệu thành công càng nhiều bạn bè, hệ số cam kết của bạn sẽ càng cao và phần thưởng sẽ càng hấp dẫn.

Ví dụ: Giả sử có hai người dùng tham gia sự kiện là A và B.

A cam kết 2,999 MX và không có người được giới thiệu hợp lệ, vì vậy hệ số cam kết là 1.

B cam kết 3,000 MX và có 2 người được giới thiệu hợp lệ, vì vậy hệ số cam kết là 1.55.

Tính toán phần thưởng của A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Tính toán phần thưởng của B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)