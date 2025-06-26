R0AR TOKEN (1R0R)
Đã kết thúc
Niêm yết đầu tiên
Thời gian cam kết kết thúc
00
Ngày
:
00
giờ
:
00
phút
:
00
giây
Tổng phần thưởng
50,000USDT
50,00050,000USDTUSDT
Tổng số cam kết
-- MX
Tổng số lượng cam kết hợp lệ
-- MX
Thời gian cam kết kết thúc
00
Ngày
00
giờ
00
phút
00
giây

  • Cam kết MX bắt đầu

    2025-06-26 20:00

  • Cam kết MX kết thúc

    2025-06-27 19:50
  • Token airdrop
    2025-06-27 20:00 - 2025-06-27 21:00
  • Thời gian niêm yết
    2025-06-27 22:00
1. Tiêu chí cam kết MX
1. Tiêu chí cam kết MX

Chi tiết ảnh chụp nhanh

Cho đến 2025-10-06 11:04
Tổng số lượng hợp lệ của tôi
0 MX
Hệ số cam kết ước tính của tôi--
2. Chi tiết cam kết MX
2. Chi tiết cam kết MX
  • Phần thưởng thực tế của tôi
    Phần thưởng thực tế của tôi
    -- USDT
  • Phần thưởng ước tính của tôi
    Phần thưởng ước tính của tôi
    -- USDT
  • Số lượng cam kết của tôi
    Số lượng cam kết của tôi
    -- MX
  • Cam kết hợp lệ của tôi
    Cam kết hợp lệ của tôi
    -- MX

Sự kiện đã kết thúc

Đã hoàn thành thanh toán. Nếu bạn đã cam kết thành công vào sự kiện này, vui lòng đi đến trang Lịch sử phần thưởng để kiểm tra chi tiết phần thưởng và truy cập tài khoản Spot để xem đã nhận được token airdrop chưa!

  • Giao dịch 1R0R/USDT

Cơ chế cấp bậc MX

Cấp độ sự kiệnĐiều kiện nâng cấp cấp độHệ số cam kết
V125Nắm giữ MX500,0001
V2Giới thiệu 1 người dùng hợp lệ1.5
V3Giới thiệu 2 người dùng hợp lệ1.55
V4Giới thiệu 3 người dùng hợp lệ1.6
V5Giới thiệu 4 người dùng hợp lệ1.65
V6Giới thiệu 5 người dùng hợp lệ1.7
V7Giới thiệu 6 người dùng hợp lệ1.75

Mô tả quy tắc

Cam kết càng nhiều token MX trong sự kiện và giới thiệu thành công càng nhiều bạn bè, hệ số cam kết của bạn sẽ càng cao và phần thưởng sẽ càng hấp dẫn.

Ví dụ: Giả sử có hai người dùng tham gia sự kiện là A và B.

A cam kết 2,999 MX và không có người được giới thiệu hợp lệ, vì vậy hệ số cam kết là 1.

B cam kết 3,000 MX và có 2 người được giới thiệu hợp lệ, vì vậy hệ số cam kết là 1.55.

Tính toán phần thưởng của A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Tính toán phần thưởng của B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

R0AR TOKEN (1R0R)
Thông tin dự án
R0AR là token tiện ích vận hành toàn bộ hệ sinh thái R0ARverse. Đây là chìa khóa để mở ra các cơ hội trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung của R0AR. R0AR là một token ERC-20 với nhiều chức năng trong hệ sinh thái DeFi của chúng tôi. Với vai trò là token quản trị, R0AR trao quyền cho người nắm giữ tham gia định hướng tương lai của nền tảng, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào các tính năng độc quyền như Nền tảng R0AR, Portal, phần thưởng staking và yield farming. Dù bạn đang staking, farming, giao dịch trên nền tảng, tham gia biểu quyết trong tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), hay khám phá thị trường NFT - R0AR đều đóng vai trò trung tâm trong mọi hoạt động.
Chi tiết dự án

Tổng số token

10,000,000,000 1R0R

Loại token

ERC-20

Tổng số airdrop

50,000 USDT

Địa chỉ hợp đồng

https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea

Số phiếu bầu

25 MX - 500,000 MX

Quy tắc sự kiện
1. Sau khi đáp ứng các tiêu chí tham gia sự kiện, người dùng có thể cam kết MX để giành được airdrop miễn phí.
2. Người dùng phải hoàn thành tối thiểu một giao dịch Futures (không giới hạn cặp giao dịch hoặc số tiền) trước khi tham gia sự kiện Kickstarter.
3. Hệ thống sẽ chụp nhanh số lượng người được giới thiệu hợp lệ (Có hiệu lực trong 30 ngày) và cập nhật cấp độ vào ngày hôm sau. Người dùng có thể kiểm tra hệ số cấp độ tài khoản trên trang sự kiện.
Cơ chế cam kết
Người dùng có thể cam kết dựa trên số lượng có thể cam kết tối đa. Chỉ tính phần thưởng sau khi cam kết thành công và không có MX nào bị đóng băng.
Phần thưởng airdrop
Phần thưởng airdrop = Số lượng cam kết hợp lệ hiện tại của người dùng / Số lượng cam kết hợp lệ của tất cả người dùng * Tổng phần thưởng. Phần thưởng sẽ được airdrop vào tài khoản Spot của người dùng sau khi sự kiện kết thúc.
Cảnh báo rủi ro
1. Một số dự án có thể tồn tại thiếu sót về công nghệ, vận hành và các khía cạnh khác. Vui lòng tham gia thận trọng sau khi tìm hiểu rõ về dự án.
2. Giá của dự án bạn bỏ phiếu có thể biến động đáng kể do điều kiện thị trường hoặc các lý do tương tự khác.
3. Bạn có thể không rút được toàn bộ hoặc một phần quyền tham gia vào dự án do công nghệ cơ bản của dự án hoặc các lý do liên quan đến MEXC.
4. Nếu một người dùng đầu tư tích lũy hơn 100,000 MX thông qua nhiều tài khoản, các tài khoản liên quan có thể kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro của sàn. Vui lòng tiến hành cẩn trọng.