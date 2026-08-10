Giá Zoof Wallet hôm nay

Giá Zoof Wallet (ZOOF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZOOF sang USD là $ 0 mỗi ZOOF.

Zoof Wallet hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 37,823, với nguồn cung lưu hành 1.00B ZOOF. Trong vòng 24 giờ qua, ZOOF được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00290166, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZOOF biến động -- trong giờ qua và -4.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Zoof Wallet (ZOOF)

Vốn hóa thị trường $ 37.82K$ 37.82K $ 37.82K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 37.82K$ 37.82K $ 37.82K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Zoof Wallet là $ 37.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZOOF là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 37.82K.