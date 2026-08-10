Giá zkSwap Finance hôm nay

Giá zkSwap Finance (ZF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZF sang USD là $ 0 mỗi ZF.

zkSwap Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 241,083, với nguồn cung lưu hành 649.63M ZF. Trong vòng 24 giờ qua, ZF được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.08972, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZF biến động -0.11% trong giờ qua và -3.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 10.97K.

Thông tin thị trường zkSwap Finance (ZF)

Vốn hóa thị trường $ 241.08K$ 241.08K $ 241.08K Khối lượng (24H) $ 10.97K$ 10.97K $ 10.97K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 371.11K$ 371.11K $ 371.11K Nguồn cung lưu thông 649.63M 649.63M 649.63M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của zkSwap Finance là $ 241.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 10.97K. Nguồn cung lưu hành của ZF là 649.63M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 371.11K.