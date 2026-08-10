zkRace là gì?

zkRace (trước đây là DeRace) vừa là trò chơi đua ngựa Web3 dẫn đầu thị trường, vừa là cơ sở hạ tầng tiên tiến đầu tiên trên thế giới dựa trên zk-rollup, được thiết kế riêng cho GameFi và vận hành bởi ZERC

Điều gì làm nên sự độc đáo của zkRace?

zkRace với tư cách là một trò chơi là sự kết hợp giữa hai thị trường đang phát triển mạnh mẽ, trị giá hàng tỷ USD: trò chơi điện tử và đua ngựa, tất cả đều được hợp nhất nhờ công nghệ blockchain và NFT.

Cơ sở hạ tầng zkRace dựa trên công nghệ zk-rollup được xây dựng để đáp ứng mọi nhu cầu về game Web3, giúp các dự án GameFi đạt được khả năng mở rộng, minh bạch và liền mạch.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với zkRace?

Công nghệ đột phá này đang sẵn sàng chào đón các dự án GameFi khác muốn vượt qua những hạn chế truyền thống của blockchain. Sử dụng ZERC cho phí giao dịch, hệ thống này tăng cường đáng kể tính hữu ích và nhu cầu đối với ZERC, xuất phát trực tiếp từ chính ứng dụng thực tế của nó.

zkRace có thể được sử dụng vào việc gì?

Mã thông báo chủ lực ZERC của zkRace sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng GameFi, mang đến tiện ích vô song bằng cách cung cấp năng lượng cho cả trò chơi lẫn cơ sở hạ tầng nền tảng.

Được tiên phong bởi zkRace. Vận hành bởi ZERC. Được thiết kế riêng cho GameFi và hơn thế nữa.

Giá trị thực tế của zkRace hôm nay là bao nhiêu?

Hôm nay, zkRace giao dịch ở mức ₫70.65965862753270000, với biến động giá trong 24 giờ qua là 3.43%. Giá cả này thay đổi liên tục, phản ánh tâm lý thị trường theo thời gian thực.

Mức độ biến động của ZERC hiện tại là bao nhiêu?

Tỷ lệ biến động trong 24 giờ là --%, cho thấy tốc độ di chuyển của giá token. Biến động cao có thể tạo ra cả cơ hội giao dịch lẫn rủi ro tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Điều kiện thanh khoản của zkRace hôm nay như thế nào?

zkRace đạt điểm thanh khoản là --/100, đánh giá độ sâu thị trường trên các sàn giao dịch. Thanh khoản cao thường dẫn đến chênh lệch giá hẹp hơn và khả năng thực hiện lệnh thị trường tốt hơn.

Mức giá mà ZERC đã giao dịch trong ngày hôm nay là gì?

Trong 24 giờ qua, nó đã giao dịch trong khoảng từ ₫66.81977186419690000 đến ₫70.6630828645970000. Khoảng giá này giúp nhà giao dịch xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự để xây dựng chiến lược ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch hôm nay của ZERC là bao nhiêu?

Tổng khối lượng giao dịch trong ngày qua là ₫--. Những đợt tăng khối lượng thường đi trước những biến động lớn về giá hoặc sự thay đổi trong tâm lý thị trường.

Nhà đầu tư nên hiểu mức độ rủi ro của zkRace như thế nào?

Rủi ro được xác định bởi mức độ biến động, độ sâu thanh khoản, thứ hạng thị trường và phân bổ nguồn cung. Là một tài sản Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token được xây dựng trên --, hồ sơ rủi ro của ZERC có thể dao động tùy thuộc vào các cập nhật hệ sinh thái hoặc xu hướng chung của ngành.