Thông tin giá theo USD của Zivoe Vault (ZVLT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Giá thấp nhất $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Zivoe Vault (ZVLT) là $1.042. Trong 24 giờ qua, ZVLT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ZVLT là $ 1.046, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.028.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZVLT đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Zivoe Vault (ZVLT)

Vốn hóa thị trường $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Nguồn cung lưu thông 6.04M 6.04M 6.04M Tổng cung 6,042,535.78464959 6,042,535.78464959 6,042,535.78464959

Vốn hoá thị trường hiện tại của Zivoe Vault là $ 6.30M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZVLT là 6.04M, với tổng nguồn cung là 6042535.78464959. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.30M.