Thông tin giá theo USD của Zirodelta (ZDLT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00191029 $ 0.00191029 $ 0.00191029 Thấp nhất 24H $ 0.00243777 $ 0.00243777 $ 0.00243777 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00191029$ 0.00191029 $ 0.00191029 Cao nhất 24H $ 0.00243777$ 0.00243777 $ 0.00243777 ATH $ 0.00822159$ 0.00822159 $ 0.00822159 Giá thấp nhất $ 0.00008755$ 0.00008755 $ 0.00008755 Biến động giá (1 giờ) +1.06% Biến động giá (1D) -8.55% Biến động giá (7 ngày) +50.42% Biến động giá (7 ngày) +50.42%

Giá thời gian thực của Zirodelta (ZDLT) là $0.00203352. Trong 24 giờ qua, ZDLT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00191029 và cao nhất là $ 0.00243777, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ZDLT là $ 0.00822159, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00008755.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZDLT đã biến động +1.06% trong 1 giờ qua, -8.55% trong 24 giờ và +50.42% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Zirodelta (ZDLT)

Vốn hóa thị trường $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Nguồn cung lưu thông 999.91M 999.91M 999.91M Tổng cung 999,912,781.8823426 999,912,781.8823426 999,912,781.8823426

Vốn hoá thị trường hiện tại của Zirodelta là $ 2.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZDLT là 999.91M, với tổng nguồn cung là 999912781.8823426. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.03M.