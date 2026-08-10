Giá zenZEC hôm nay

Giá zenZEC (ZENZEC) theo thời gian thực hôm nay là $ 268.79, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZENZEC sang USD là $ 268.79 mỗi ZENZEC.

zenZEC hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 132,919, với nguồn cung lưu hành 494.51 ZENZEC. Trong vòng 24 giờ qua, ZENZEC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 733.1, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZENZEC biến động -- trong giờ qua và +241.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 7.34.

Thông tin thị trường zenZEC (ZENZEC)

Vốn hóa thị trường $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K Khối lượng (24H) $ 7.34$ 7.34 $ 7.34 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K Nguồn cung lưu thông 494.51 494.51 494.51 Tổng cung 494.51437135 494.51437135 494.51437135

Vốn hoá thị trường hiện tại của zenZEC là $ 132.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.34. Nguồn cung lưu hành của ZENZEC là 494.51, với tổng nguồn cung là 494.51437135. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 132.92K.