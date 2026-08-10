Giá ZAYA AI hôm nay

Giá ZAYA AI (ZAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00122156, biến động 11.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZAI sang USD là $ 0.00122156 mỗi ZAI.

ZAYA AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 48,942, với nguồn cung lưu hành 40.06M ZAI. Trong vòng 24 giờ qua, ZAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00109324 (thấp) đến $ 0.00136235 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.396838, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZAI biến động -- trong giờ qua và +13.88% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 364.57.

Thông tin thị trường ZAYA AI (ZAI)

Vốn hóa thị trường $ 48.94K$ 48.94K $ 48.94K Khối lượng (24H) $ 364.57$ 364.57 $ 364.57 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 122.16K$ 122.16K $ 122.16K Nguồn cung lưu thông 40.06M 40.06M 40.06M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ZAYA AI là $ 48.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 364.57. Nguồn cung lưu hành của ZAI là 40.06M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 122.16K.