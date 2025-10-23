Thông tin giá theo USD của ZARO Coin (ZARO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00092674 Cao nhất 24H $ 0.00097466 ATH $ 0.00144053 Giá thấp nhất $ 0.00025487 Biến động giá (1 giờ) -0.06% Biến động giá (1D) -1.99% Biến động giá (7 ngày) -0.56%

Giá thời gian thực của ZARO Coin (ZARO) là $0.0009467. Trong 24 giờ qua, ZARO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00092674 và cao nhất là $ 0.00097466, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ZARO là $ 0.00144053, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00025487.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZARO đã biến động -0.06% trong 1 giờ qua, -1.99% trong 24 giờ và -0.56% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ZARO Coin (ZARO)

Vốn hóa thị trường $ 667.43K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 946.88K Nguồn cung lưu thông 704.87M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ZARO Coin là $ 667.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZARO là 704.87M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 946.88K.