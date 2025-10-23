Thông tin giá theo USD của Yucky (YUCKY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00003362 $ 0.00003362 $ 0.00003362 Thấp nhất 24H $ 0.00003477 $ 0.00003477 $ 0.00003477 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00003362$ 0.00003362 $ 0.00003362 Cao nhất 24H $ 0.00003477$ 0.00003477 $ 0.00003477 ATH $ 0.00041464$ 0.00041464 $ 0.00041464 Giá thấp nhất $ 0.00003324$ 0.00003324 $ 0.00003324 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -2.01% Biến động giá (7 ngày) -17.88% Biến động giá (7 ngày) -17.88%

Giá thời gian thực của Yucky (YUCKY) là $0.00003407. Trong 24 giờ qua, YUCKY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00003362 và cao nhất là $ 0.00003477, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YUCKY là $ 0.00041464, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00003324.

Về hiệu suất ngắn hạn, YUCKY đã biến động -- trong 1 giờ qua, -2.01% trong 24 giờ và -17.88% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Yucky (YUCKY)

Vốn hóa thị trường $ 34.07K$ 34.07K $ 34.07K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 34.07K$ 34.07K $ 34.07K Nguồn cung lưu thông 999.95M 999.95M 999.95M Tổng cung 999,954,466.30313 999,954,466.30313 999,954,466.30313

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yucky là $ 34.07K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YUCKY là 999.95M, với tổng nguồn cung là 999954466.30313. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 34.07K.