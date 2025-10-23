Thông tin giá theo USD của your new savings (SAVINGS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00001597
Thấp nhất 24H $ 0.0000187
Cao nhất 24H $ 0.00001597
ATH $ 0.00032897
Giá thấp nhất $ 0.00001446
Biến động giá (1 giờ) -4.84%
Biến động giá (1D) -14.28%
Biến động giá (7 ngày) -15.87%

Giá thời gian thực của your new savings (SAVINGS) là $0.00001602. Trong 24 giờ qua, SAVINGS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001597 và cao nhất là $ 0.0000187, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SAVINGS là $ 0.00032897, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001446.

Về hiệu suất ngắn hạn, SAVINGS đã biến động -4.84% trong 1 giờ qua, -14.28% trong 24 giờ và -15.87% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường your new savings (SAVINGS)

Vốn hóa thị trường $ 16.02K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.02K
Nguồn cung lưu thông 999.69M
Tổng cung 999,694,331.767103

Vốn hoá thị trường hiện tại của your new savings là $ 16.02K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SAVINGS là 999.69M, với tổng nguồn cung là 999694331.767103. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.02K.