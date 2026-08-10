Giá your hood hôm nay

Giá your hood (UHOOD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UHOOD sang USD là $ 0 mỗi UHOOD.

your hood hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,059.11, với nguồn cung lưu hành 968.15M UHOOD. Trong vòng 24 giờ qua, UHOOD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00107978, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UHOOD biến động -- trong giờ qua và -19.95% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường your hood (UHOOD)

Vốn hóa thị trường $ 10.06K$ 10.06K $ 10.06K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.39K$ 10.39K $ 10.39K Nguồn cung lưu thông 968.15M 968.15M 968.15M Tổng cung 968,150,316.723112 968,150,316.723112 968,150,316.723112

Vốn hoá thị trường hiện tại của your hood là $ 10.06K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UHOOD là 968.15M, với tổng nguồn cung là 968150316.723112. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.39K.