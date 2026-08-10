Giá Yona hôm nay

Giá Yona (YONA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá YONA sang USD là $ 0 mỗi YONA.

Yona hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 31,195, với nguồn cung lưu hành 350.64M YONA. Trong vòng 24 giờ qua, YONA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01075549, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, YONA biến động -- trong giờ qua và +2.22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Yona (YONA)

Vốn hóa thị trường $ 31.20K$ 31.20K $ 31.20K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 88.97K$ 88.97K $ 88.97K Nguồn cung lưu thông 350.64M 350.64M 350.64M Tổng cung 999,991,279.904064 999,991,279.904064 999,991,279.904064

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yona là $ 31.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YONA là 350.64M, với tổng nguồn cung là 999991279.904064. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 88.97K.