Giá YieldNest RWA MAX hôm nay

Giá YieldNest RWA MAX (YNRWAX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.957986, biến động 2.73% trong 24 giờ qua. Tỷ giá YNRWAX sang USD là $ 0.957986 mỗi YNRWAX.

YieldNest RWA MAX hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 8,129,294, với nguồn cung lưu hành 8.49M YNRWAX. Trong vòng 24 giờ qua, YNRWAX được giao dịch trong khoảng từ $ 0.951737 (thấp) đến $ 1.001 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.074, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.233792.

Về hiệu suất ngắn hạn, YNRWAX biến động -- trong giờ qua và +3.17% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 85.25K.

Thông tin thị trường YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

Vốn hóa thị trường $ 8.13M$ 8.13M $ 8.13M Khối lượng (24H) $ 85.25K$ 85.25K $ 85.25K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.13M$ 8.13M $ 8.13M Nguồn cung lưu thông 8.49M 8.49M 8.49M Tổng cung 8,485,881.706555815 8,485,881.706555815 8,485,881.706555815

Vốn hoá thị trường hiện tại của YieldNest RWA MAX là $ 8.13M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 85.25K. Nguồn cung lưu hành của YNRWAX là 8.49M, với tổng nguồn cung là 8485881.706555815. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.13M.