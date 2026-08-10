Giá Yieldfy by Virtuals hôm nay

Giá Yieldfy by Virtuals (YIELDFY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.34% trong 24 giờ qua. Tỷ giá YIELDFY sang USD là $ 0 mỗi YIELDFY.

Yieldfy by Virtuals hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 9,604.78, với nguồn cung lưu hành 1.00B YIELDFY. Trong vòng 24 giờ qua, YIELDFY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, YIELDFY biến động +0.23% trong giờ qua và -49.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Yieldfy by Virtuals (YIELDFY)

Vốn hóa thị trường $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yieldfy by Virtuals là $ 9.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YIELDFY là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.60K.