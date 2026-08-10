Giá yepcat hôm nay

Giá yepcat (YEP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá YEP sang USD là $ 0 mỗi YEP.

yepcat hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 30,172, với nguồn cung lưu hành 998.96M YEP. Trong vòng 24 giờ qua, YEP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00104508, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, YEP biến động +0.28% trong giờ qua và -38.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường yepcat (YEP)

Vốn hóa thị trường $ 30.17K$ 30.17K $ 30.17K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.17K$ 30.17K $ 30.17K Nguồn cung lưu thông 998.96M 998.96M 998.96M Tổng cung 998,957,524.375082 998,957,524.375082 998,957,524.375082

Vốn hoá thị trường hiện tại của yepcat là $ 30.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YEP là 998.96M, với tổng nguồn cung là 998957524.375082. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.17K.