Thông tin giá theo USD của YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00001309 $ 0.00001309 $ 0.00001309 Thấp nhất 24H $ 0.00001486 $ 0.00001486 $ 0.00001486 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00001309$ 0.00001309 $ 0.00001309 Cao nhất 24H $ 0.00001486$ 0.00001486 $ 0.00001486 ATH $ 0.0001912$ 0.0001912 $ 0.0001912 Giá thấp nhất $ 0.00001309$ 0.00001309 $ 0.00001309 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -11.49% Biến động giá (7 ngày) -74.02% Biến động giá (7 ngày) -74.02%

Giá thời gian thực của YellowFangUSD1 (YFUSD1) là $0.00001315. Trong 24 giờ qua, YFUSD1 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001309 và cao nhất là $ 0.00001486, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YFUSD1 là $ 0.0001912, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001309.

Về hiệu suất ngắn hạn, YFUSD1 đã biến động -- trong 1 giờ qua, -11.49% trong 24 giờ và -74.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Vốn hóa thị trường $ 13.15K$ 13.15K $ 13.15K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.15K$ 13.15K $ 13.15K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của YellowFangUSD1 là $ 13.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YFUSD1 là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.15K.