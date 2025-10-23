Thông tin giá theo USD của Yara AI (YARA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.02% Biến động giá (1D) -7.30% Biến động giá (7 ngày) -4.92% Biến động giá (7 ngày) -4.92%

Giá thời gian thực của Yara AI (YARA) là --. Trong 24 giờ qua, YARA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YARA là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, YARA đã biến động -0.02% trong 1 giờ qua, -7.30% trong 24 giờ và -4.92% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Yara AI (YARA)

Vốn hóa thị trường $ 122.20K$ 122.20K $ 122.20K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 138.10K$ 138.10K $ 138.10K Nguồn cung lưu thông 774.92M 774.92M 774.92M Tổng cung 875,764,259.4620885 875,764,259.4620885 875,764,259.4620885

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yara AI là $ 122.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YARA là 774.92M, với tổng nguồn cung là 875764259.4620885. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 138.10K.