Thông tin giá theo USD của Yala Stablecoin (YU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.999244 $ 0.999244 $ 0.999244 Thấp nhất 24H $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.999244$ 0.999244 $ 0.999244 Cao nhất 24H $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 ATH $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Giá thấp nhất $ 0.109976$ 0.109976 $ 0.109976 Biến động giá (1 giờ) -0.01% Biến động giá (1D) +0.06% Biến động giá (7 ngày) +0.02% Biến động giá (7 ngày) +0.02%

Giá thời gian thực của Yala Stablecoin (YU) là $0.999887. Trong 24 giờ qua, YU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.999244 và cao nhất là $ 1.0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YU là $ 1.008, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.109976.

Về hiệu suất ngắn hạn, YU đã biến động -0.01% trong 1 giờ qua, +0.06% trong 24 giờ và +0.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Yala Stablecoin (YU)

Vốn hóa thị trường $ 125.51M$ 125.51M $ 125.51M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 125.51M$ 125.51M $ 125.51M Nguồn cung lưu thông 125.53M 125.53M 125.53M Tổng cung 125,529,720.4815869 125,529,720.4815869 125,529,720.4815869

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yala Stablecoin là $ 125.51M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YU là 125.53M, với tổng nguồn cung là 125529720.4815869. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 125.51M.