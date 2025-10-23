Thông tin giá theo USD của Yagi The Unbothered (YAGI)

Giá thời gian thực của Yagi The Unbothered (YAGI) là --. Trong 24 giờ qua, YAGI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YAGI là $ 0.00140152, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, YAGI đã biến động +0.27% trong 1 giờ qua, +2.58% trong 24 giờ và -3.90% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Yagi The Unbothered (YAGI)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yagi The Unbothered là $ 10.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YAGI là 999.56M, với tổng nguồn cung là 999561714.28779. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.92K.