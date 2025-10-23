Thông tin giá theo USD của Y U NO (YUNO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -13.27% Biến động giá (7 ngày) -13.27%

Giá thời gian thực của Y U NO (YUNO) là --. Trong 24 giờ qua, YUNO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YUNO là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, YUNO đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -13.27% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Y U NO (YUNO)

Vốn hóa thị trường $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Nguồn cung lưu thông 999.95M 999.95M 999.95M Tổng cung 999,954,495.21508 999,954,495.21508 999,954,495.21508

Vốn hoá thị trường hiện tại của Y U NO là $ 6.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YUNO là 999.95M, với tổng nguồn cung là 999954495.21508. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.93K.