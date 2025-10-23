Thông tin giá theo USD của Xwawa (XWAWA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00040338 $ 0.00040338 $ 0.00040338 Thấp nhất 24H $ 0.00051142 $ 0.00051142 $ 0.00051142 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00040338$ 0.00040338 $ 0.00040338 Cao nhất 24H $ 0.00051142$ 0.00051142 $ 0.00051142 ATH $ 0.00137407$ 0.00137407 $ 0.00137407 Giá thấp nhất $ 0.00009006$ 0.00009006 $ 0.00009006 Biến động giá (1 giờ) +16.76% Biến động giá (1D) +29.34% Biến động giá (7 ngày) +36.68% Biến động giá (7 ngày) +36.68%

Giá thời gian thực của Xwawa (XWAWA) là $0.00052172. Trong 24 giờ qua, XWAWA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00040338 và cao nhất là $ 0.00051142, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XWAWA là $ 0.00137407, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00009006.

Về hiệu suất ngắn hạn, XWAWA đã biến động +16.76% trong 1 giờ qua, +29.34% trong 24 giờ và +36.68% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Xwawa (XWAWA)

Vốn hóa thị trường $ 523.85K$ 523.85K $ 523.85K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 523.85K$ 523.85K $ 523.85K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Xwawa là $ 523.85K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XWAWA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 523.85K.